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عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا

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عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا

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قال الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف، إن رسول الإسلام علمنا أن لكل جيل مشكلاته وأمراضه، ولهذا قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، مشددًا على أن مشكلة الزيادة السكانية باتت بالفعل تهدد المجتمع المصري.

وأشار عالم الأزهر إلى أن العديد من الآيات القرآنية التي يستعين بها البعض للترويج لكثرة الإنجاب دون ترشيد أو تنظيم، نزلت لظروف معغايرة لتلك التي يستخدمها فيها المسلمين في الوقت الحالي، ومنها «لاتقتلوا أولادكم نحن نرزقهم وأياكم»وكذلك الآية القرآنية«إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها».

في هذا الشأن أوضح الشيخ تركي أن العرب في الجاهلية ومن بعدها وقت الرسول كانت تعاني من وأد البنات، وقتل الأولاد في العموم خشية الفقر والعوز، فجاءت الآية «لاتقتلوا أولادكم نحن نرزقهم وأياكم».

وأشار عالم الأزهر إلى أن تواجه اليوم مشكلة سكانية ضخمة تتلخص في الإنجاب دون تفكير أو أي حسابات، وهو أمر مخالف للقرآن الكريم وسنة النبي- بحد قوله-، إذ علمنا الرسول الأخذ بالأسباب كاملة، وفي نفس الوقت ذم الكثرة الذين ليس لهم فائدة حيث قال:«الناس كأبل المائة لاتكاد تجد فيها راحلة»، وحذر من الكثرة دون تأثير أو قوة في قوله «كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل».

وأوضح بشان الآيات التي تتضمن معان عن الرزق ومفهومه والتي يستعين بها البعض للتشجيع على كثر الإنجاب قائلًا إنه ليس مقصود من الآيات التي تتحدث عن ضمان الرزق للإنسان أن الله يسوق الرزق من السماء إلى الأفواه، ولكن معناها أن يطمئن الإنسان أن الله جعل لكل رزقه، ولكن يجب عليه أن يكافح ويعمل لأجل استحقاق هذا الرزق.

المصرى اليوم

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