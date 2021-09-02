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سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان

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سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان

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قال إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة صحة البيئة خلال شهر يوليو الماضى قامت بسحب وتحليل عدد 614 عينة من الصرف الصحى ومياه مرشحة وطرود وجوفية، فضلاً عن أخذ عينات لغسيل كلوى ومصارف ومأخذ وحمام سباحة حيث أظهرت النتائج عن وجود 260 عينة غير مطابقة للفحص البكتريولوجي وللخواص الطبيعية.

ولفت في بيان، الخميس، إلى أنه تم المرور على 15 منشأة مختلفة منها 6 محطات مياه شرب وصرف صحى، بجانب 7 حمام سباحة و2 وحدة غسيل كلوى ولذلك للتأكد من الإلتزام بتطبيق توافر كافة الإشتراطات البيئية المطلوبة.

المصرى اليوم

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