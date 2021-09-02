الشركة الفرنسية تعدل مواعيد رحلات مترو الخط الثالث بدءا من السبت

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة ratp الفرنسية المشغل للخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة- عدلى منصور) تعديل مواعيد الرحلات وذلك نظرا لإلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلى منصور التبادلية والتى كان مقرر لها يوم السبت القادم الموافق 4/9/2021 الأمر الذي كان يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة عدلى منصور بإتجاه العتبة في تمام السادسة صباحا بدلا من الخامسة والربع صباحا .

حيث أوضحت الشركة أنه بناءا على قرار إلغاء الأعمال من قبل الشركة المنفذة سيتم قيام أول قطار من محطة عدلى منصور بإتجاه العتبة في المواعيد المعتادة الخامسة والربع صباحا ولا يوجد أي تعديل بمواعيد قيام القطارات ولا يوجد إغلاق لأى محطة من محطات الخط الثالث مؤكدين أن الخط الثالث يعمل بكامل طاقتة في الإتجاهين من محطة عدلى منصور حتى محطة العتبة .

وأضافت الشركة في بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الثالث مع الخط الثاني بمحطة العتبة في تمام الساعة ١١:٥٥ م .

وتناشد الشركة جمهور الركاب لإرسال الاستفسارات والإقتراحات التواصل معنا عن طريق الخط الساخن 19549 .