هل يمكن رفع دعوى الخلع في حال عدم وجود وثيقة زواج؟.. محامٍ يُجيب

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قال الدكتور أحمد مهران، المحامي المتخصص بقضايا الأسرة، إن الأب الذي يقوم بتزويج ابنته قبل السن القانونية لا يُحبس في الغالب، خاصة أن معظم الآباء يتحدثون أمام القاضي بأن الهدف من الزواج السترة، وبالتالي ينتفي القصد الجنائي.

وأضاف «مهران»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن العريس يقوم بالإمضاء على إيصال أمانة في حال الزوج من قاصر، حتى يتم الضغط على العريس بهذا الإيصال في حال حدوث مشكلة، مشيرًا إلى أن الزواج يكون عاديًّا ويتوفر فيه كل الأركان، ولكنه يخلو من الأوراق التي تضمن حق الزوجة في حال حدوث مشاكل.

وأشار إلى أن الدعاوى الزوجية لا تقبل إلا في حال وجود وثيقة الزواج، ولكن المشرع سمح برفع دعوى الخلع في حال عدم وجود أوراق أو وثيقة زواج، خاصة أن البعض يتزوج عرفيًا، ويقوم بترك زوجته دون طلاق، ولذلك يتم خلعها بدون أي أوراق، حتى لا تُعلق.