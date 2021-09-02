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وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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روسيا وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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اختتمت منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والمقرر والتي تستضيفها في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وأسفرت نتائج منافسات الفترة المسائية اليوم عن فوز الروسي نيكيتا كلاشينك بذهبية سباق نهائي الكيرين «رجال»، فيما توج التشيكي جاكوب مالاسيك بالميدالية الفضية، وأحرز الروسي ديفيد شيكيلاشفيلي الميدالية البرونزية.

وفي سباق نهائي المطاردة الفرقية «سيدات» أحرز منتخب الميدالية الذهبية، وتوج الفرنسي بالميدالية الفضية، فيما حصد منتخب بولندا المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي سباق نهائي الإقصاء «سيدات» توجت الأمريكية كايا شميد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وأحرز الألمانية لانا إيبرلي الميدالية الفضية، فيما توجت التشيكية جابرييلا بارتوفا بالميدالية البرونزية.

المصرى اليوم

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