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بعد خضوعه لعملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

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بعد خضوعه لعملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي بعد خضوعه لعملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

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حرص الفنان محمد التاجي على طمأنة، جمهوره ومحبيه، على حالته الصحية التي شهدت استقرار ملحوظ بعد خضوعه لعملية جراحية مفاجأة مساء أمس .

ونشر محمد التاجي مقطع ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه:«أنا بطمنكم عليا، أنا بخير الحمد لله، عملت العملية إمبارح وخلصت الساعة 2 الفجر، وأنا قاعد بكلمكم أهو مفيش أي حاجة، وبشكركم على كل روح جميلة لقيتها منكم».

وتابع: «إن شاء الله أخرج من المستشفى النهاردة بالليل أو بكرة الصبح بالكتير، وهرجع أغلس عليكم تاني، أشوفكم على خير يارب».

وكان تألق الفنان محمد التاجي في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل «ملوك الجدعنة»، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبدالجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبدالعزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى ومن إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

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