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دياب يطرح أغنية «ياساتر» مع المنتج وليد منصور ()

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دياب يطرح أغنية «ياساتر» مع المنتج وليد منصور (فيديو) دياب يطرح أغنية «ياساتر» مع المنتج وليد منصور ()

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طرح المطرب دياب احدث أغانيه «ياساتر» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» في أول تعاون له مع المنتج وليد منصور بعد تعاقدهم.

واغنية «ياساتر» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور.

وكان دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين إنتاج وإشراف عام على أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

كما تعاقد دياب مع وليد على المشاركة في فيلم «كوزمو» والذي يعد واحد من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق اخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان «The Talented» لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.

المصرى اليوم

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