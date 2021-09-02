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«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس

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«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس «التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس

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قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بإعداد ورشة عمل للزملاء القائمين على تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع المصرية بداية من الاسبوع الماضي.

وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المعني بهذه الورشة: رؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع، ومدير المواقف في المحافظات المصرية، ومدير الشؤون القانونية في المحافظات، ومدير مراكز إصدار التراخيص، والهدف من هذا الورشة شرح قانون انتظار المركبات واللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع أن الشركات التي ستتقدم لتنظيم انتظار المركبات يشترط أن تكون شركات مساهمة لديها الملائة المالية، ويشترط في عمل السايس«إجادة القراءة والكتابة، وحاصل على رخصة القيادة، وأن يتعدى عمره 21 عامًا، الخدمة العسكرية، ولديه شهادة صحية تفيد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وأن لا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

المصرى اليوم

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