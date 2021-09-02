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رسميًا موعد انتخابات نادي ومواعيد فتح باب الترشح

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رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك ومواعيد فتح باب الترشح رسميًا موعد انتخابات نادي ومواعيد فتح باب الترشح

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أعلن احسين السمري عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي والمدير التنفيذي، بأنه تم إرسال خطاب إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، يفيد بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، على أن يتم الدعوة لعقدها يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر من العام الجاري بالجرائد الرسمية والموقع الالكتروني.

وأضاف الدكتور السمري أن جدول الأعمال يتضمن النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

وأوضح الدكتور السمري أن جدول الأعمال يتضمن أيضا انتخاب مجلس الإدارة طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي حاليا، مع تقييم مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

المصرى اليوم

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