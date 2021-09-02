أشرف صبحي يتابع سير بطولة العالم للدرجات بعد الحادث

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات واليك انفرنر مدير البطولة، بجولة تفقدية في مضمار الدراجات، كما تابع صبحي بطولة العالم للدراجات في يومها الثاني، والتي تقام خلال الفترة من ١ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢١. ياتي ذلك بعدما شهدت البطولة حادث تسبب في ابتعاد منتخب المانيا ونقل بعض لاعبيه للمستشفي.

اكد صبحي انه يتابع بصفة دائمة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للدراجات، ويعمل على تذليل كل المعوقات التي قد تواجه نجاح البطولة، حيث يتم التنسيق بين اللجنة المنظمة للبطولة من اجل الوقوف على كافة التفاصيل والمستجدات.

مؤكدا ان رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للبطولة، وافتتاح السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبطولة اعطي دافعا كبيرا لجميع القائمين بالعمل في البطولة للظهور بالمظهر اللائم بإسم ومكانة مصر الدولية.

الجدير بالذكر انه يشارك منتخب مصر الوطني في ثلاث سباقات في اطار منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمضمار الدراجات الدولي بستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث تشارك شهد سعيد ومريم عاصم في تصفيات فردي الاسبرنت ناشئات وفِي حال تأهلهن يستكملن ادوار السباق التالية، بينما يشارك كل من خالد علام ويوسف شريف في منافسات الدور الاول لفردي الكيرين ناشئين وحال تأهلهم يستكملان ادوار المنافسة، ويشارك عبدالله عفيفي في منافسات تصفيات فردي الاسكراتش ناشئين وحال تأهله يستكمل الأدوار التي تقام في نفس اليوم تباعاً .

وتشارك مصر بـ 11 لاعبا ولاعبة في البطولة.

الجدير بالذكر إن منافسات البطولة تضم 22 سباقا 11 للناشئين و11 للناشئات، ويضم منتخبنا 11 لاعبا ولاعبة هم :عبدالله عفيفي، محمود بكر، يوسف شريف، بجاد شريف، مهاب عزيز، خالد علام، عبدالرحمن فهيم، عبادة محمود، حبيبة السيد، شهد سعيد، مريم عاصم .