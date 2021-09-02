ألمانيا وكندا تحصدان الذهب في سباقات المطاردة والاسكراتش ببطولة العالم الدراجات

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تواصلت منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأسفرت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم الثاني للبطولة عن فوز المنتخب الالمانى بمنافسات سباق المطاردة «بيرسوت».

ونجح المنتخب الإيطالي في الفوز بالميدالية الفضية خلف نظيره الالمانى، بينما حل منتخب الدراجات الروسى في المركز الثالث محققا الميدالية البرونزية.

كما توج الكندى كارسون باترن، بالمركز الأول وذهبية منافسات الاسكراتش رجال، وحصل على المركز الثانى والميدالية الفضية السويسرى بسكال تابنير، وفيما يخص المركز الثالث والبرونزية فتحققت عن طريق الإيطالي لورينزو يورسيلا.

واحتل عبدالله عفيفى لاعب المنتخب المصري المركز الخامس في نفس السباق، خلف الروسى دانيل فالجونين الذي جاء في المركز الرابع.