أحمد سامي يمد فترة الراحة للاعبي سموحة

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قرر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، منح لاعبي الفريق راحة إضافية لمدة ٤٨ ساعة.

ويأتي ذلك عقب تأجيل قرعه الدوري الممتاز، وعدم الإعلان عن الموعد الجديد لبدء الدوري، ليكون التدريب الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بدل من غدًا الجمعة.

ويسعى حمد سامي لحصول اللاعبين على أعلى قدر من الراحة عقب الانتهاء من الدوري والحصول على المركز الرابع.

يذكر أن سموحة دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع كل من أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبي النادي الأهلي، والغيني اليا سيلا، وعمار شرف الدين وأحمد عيد.