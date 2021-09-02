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أمريكا تمنع رحلات «فيرجن جلاكتيك للفضاء» لحين انتهاء تحقيق في انحراف عن المسار

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أمريكا تمنع رحلات «فيرجن جلاكتيك للفضاء» لحين انتهاء تحقيق في انحراف عن المسار أمريكا تمنع رحلات «فيرجن جلاكتيك للفضاء» لحين انتهاء تحقيق في انحراف عن المسار

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منعت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية اليوم الخميس شركة فيرجن جلاكتيك القابضة للسفر في الفضاء من تسيير رحلات على متن (سبيس-شيب2) لحين ورود التقرير النهائي للتحقيق في حادث أثناء رحلتها في يوليو والتأكد من أن المشكلات لا تؤثر على السلامة العامة.

وأكدت الإدارة أمس الأربعاء أنها تحقق في انحراف بمسار الهبوط في الرحلة التي قام بها الملياردير ريتشارد برانسون للفضاء في يوليو.

وقالت الإدارة، المعنية بحماية السلامة العامة خلال رحلات النقل الفضائية التجارية، «يجب ألا تعود فيرجن جلاكتيك إلى تسيير الرحلات على متن سبيس-شيب2 لحين إقرار الإدارة للتقرير النهائي بعد التحقيق في الحادثة وأن تقرر أن المشكلات المتعلقة به لا تؤثر على السلامة العامة».

ولم ترد فيرجن جلاكتيك بعد على طلب للتعليق.

المصرى اليوم

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