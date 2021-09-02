البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

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أكد البيت الأبيض، أن المحادثات الأمريكية الروسية حول الأمن السيبراني مستمرة، وفقا لتعليمات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة آن نيوبيرغر، في مؤتمر صحفي، إن «المحادثات مع الروس مستمرة كما أشار الرئيس (جو) بايدن».

وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، أنه يعول على طبيعة شاملة للمشاورات المستقبلية بين موسكو وواشنطن حول الأمن السيبراني، وأن مثل هذا الحوار قد يشمل تأثير التهديدات السيبرانية على أنظمة مراقبة التسلح.