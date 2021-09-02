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رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34)

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رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34) رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34)

جى بي سي نيوز  :-  أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (34) لسنة 2021، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، ومشاركة طلبة المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة في الأنشطة المدرسيّة اللامنهجيّة.
وتاليا نصه:أمر دفاع رقم (34) لسنة 2021صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992انطلاقاً من دور بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء في المملكة ، أقــرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً:1- لا يسمح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أوالدوائر الحكومية أوالمؤسسات الرسمية أوالمؤسسات العامة إلاّ إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ولم يتخلّف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على  فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.
ثانياً:1- تلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على إثنتي عشرة سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية اللامنهجية إلا إذا كان مسموحاً له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
2- تعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
ثالثاً: يحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من 2021/9/5.
خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

جي بي سي نيوز

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