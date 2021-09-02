أخضر الشباب يخسر ودية سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف

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خسر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاماً مباراته الودية الأولى أمام منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2ـ1 في افتتاح مشاركته في الدورة الودية الدولية التي يشارك بها الأخضر في جمهورية سلوفينيا وتستمر حتى التاسع من سبتمبر الجاري، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

واستطاع منتخب سلوفاكيا من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينجح مهاجم المنتخب مشاري النمر من تسجيل هدف التعادل من نقطة الجزاء عند الدقيقة 57، والتي حصل عليها الأخضر نتيجة عرقلة النمر داخل المنطقة، فيما أضاف منتخب سلوفاكيا الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي المباراة بتشكيل مكوّن من: أسامة المرمش (حارس مرمى) ومحمد الدوسري، ومحمد سليمان، وسليمان هزازي، وعبدالعزيز الفرج، وفيصل صبياني، وعبدالملك العييري، ويزيد الغامدي، ومحمد المري، وعبدالعزيز العليوه، ومشاري النمر.

وأجرى المحمدي في الشوط الثاني ثلاثة تغييرات، حيث أشرك وليد العيافي، ووليد عايش، وعلي عبدالرؤوف، بدلاً من فيصل صبياني، وسليمان هزازي، ومحمد المري.

وبعد نهاية المباراة أجرى اللاعبون الذين لم يشاركون بصفة أساسية تمارين إحماء واستحواذ على الكرة، وتمارين مربعات صغيرة بالكرة.

ويواجه الأخضر يوم السبت المقبل منتخب مقدونيا الشمالية في ثاني مبارياته الودية في الدورة الودية، قبل أن يختتم مشاركته يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب روسيا.

المنتخب السعودي