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قال الدكتور أحمد مهران، المحامي المتخصص بقضايا الأسرة، إن بعض الأسر في الأرياف تقوم بتزويج بناتهن قبل السن القانون للزوج الذي ينص على أن السن المناسب للزواج 18 عامًا، وبالتالي يتم تزويج البنات زواجًا عرفيًا، واحيانًا تحدث خلافات بين الزوج والزوجة قبل توثيق الزواج، وفي هذه الحالة لا تستطيع الزوجة إثبات نسب أبنائها.

وأضاف «أحمد مهران»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه عمل على إثبات الزواج في احدى حالات زواج القاصرات، من خلال البحث عن الفيديوهات والصور الخاصة بالفرح، مضيفًا أن بعض الاسرة في الأرياف والمناطق الشعبية تقوم بتزوج بناتهن في سن مبكر بسبب الحالة المادية، رغم ان نسبة الطلاق مرتفعة بين حديثي الزوج.

وتابع «مهران» أن الاحصائيات تتحدث بأن هناك حالة طلاق كل دقيقتين، والكثير من البنات التي تتزوجن في سن مبكر، تطلق قبل الوصول لعمر الـ18 عامًا، وتستطيع أن تثبت العلاقة الزوجية أو إثبات نسب الاطفال.