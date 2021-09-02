أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

متخصص بقضايا الأسرة: تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

Print
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر متخصص بقضايا الأسرة: تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد مهران، المحامي المتخصص بقضايا الأسرة، إن بعض الأسر في الأرياف تقوم بتزويج بناتهن قبل السن القانون للزوج الذي ينص على أن السن المناسب للزواج 18 عامًا، وبالتالي يتم تزويج البنات زواجًا عرفيًا، واحيانًا تحدث خلافات بين الزوج والزوجة قبل توثيق الزواج، وفي هذه الحالة لا تستطيع الزوجة إثبات نسب أبنائها.

وأضاف «أحمد مهران»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه عمل على إثبات الزواج في احدى حالات زواج القاصرات، من خلال البحث عن الفيديوهات والصور الخاصة بالفرح، مضيفًا أن بعض الاسرة في الأرياف والمناطق الشعبية تقوم بتزوج بناتهن في سن مبكر بسبب الحالة المادية، رغم ان نسبة الطلاق مرتفعة بين حديثي الزوج.

وتابع «مهران» أن الاحصائيات تتحدث بأن هناك حالة طلاق كل دقيقتين، والكثير من البنات التي تتزوجن في سن مبكر، تطلق قبل الوصول لعمر الـ18 عامًا، وتستطيع أن تثبت العلاقة الزوجية أو إثبات نسب الاطفال.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030