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إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد

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إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في إزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات الدولة، مشيرآ إلى أن حي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحى يستمر في تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 منازل وسور، على مساحة كلية 950م في مدخل مشروع ناصر تقاطع المعاهدة بالقرب من محطة رفع السلام واحد جنوب بورسعيد.

وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن المنازل والسور كانت تمثل تعديآ على أملاك الدولة، وتعوق عملية التطوير التي تشهدها مدخل ترعة السلام وشادر عزام، مشددًا على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين، لافتا أنه لا مجال لعودة التعديات على ممتلكات الدولة في ظل القوانين التي اتخذتها الدولة المصرية، وأن جهود الأجهزة التنفيذية في كافة الأحياء مستمرة حتى يتم الانتهاء من إزالة كافة التعديات ومنع عودتها مجددًا.

المصرى اليوم

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