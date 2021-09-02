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افتتح الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دوري الشركات في نسخته الجديدة.

ورافقهما كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات في حضور حفل الافتتاح.

وحرص رئيس لجنة الشباب والرياضة، ووزير الرياضة على حضور حفل الافتتاح، للنسخة الرابعة والخمسين للبطولة التي يشارك فيها آلاف الرياضيين.

وأثنى الدكتور محمود حسين على المجهود المبذول من كافة القائمين على هذا الدوري، والذي أثبت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وفي كافة النسخ التي استضافتها محافظة بورسعيد.

وتزينت المدينة الرياضية في محافظة بورسعيد اليوم، لاستقبال حفل افتتاح البطولة التي تستمر حتى ٢ أكتوبر المقبل، وأشاد جميع الحضور بالتجهيز المبهر للملعب الرئيسي للمدينة الرياضية الذي أقيمت عليه المباراة الافتتاحية وسط حضور مميز من العديد من القيادات السياسية والرياضية البارزة.

وتقام البطولة تقام وسط اجراءات وقائية واحترازية ويتنافس فيها 15 ألف رياضى يشاركون في 101 مسابقة ينتمون لـ 162 شركة، واستقبل وزير الشباب والرياضه شعلة البطولة التي انطلقت من مدينة الأمل الجديدة.