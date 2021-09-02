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بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة

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بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير هذه الأيام مقارنة بشهر أغسطس.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن نسب الرطوبة لازالت مرتفعة حيث تصل إلى 90% على القاهرة وتتجاوز 90% على السواحل الشمالية، متوقعًا أن تشهد البلاد انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة، بدءًا من الأحد المقبل.

وأشار إلى أن العظمى على القاهرة تصل إلى ْ33 بدءًا من الأحد المقبل، قائلًا إن درجات الحرارة تبدأ في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، والرطوبة ستنخفض تدريجيًا، على مدار أيام شهر سبتمبر.

ولفت مدير التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، إلى أن بعض المناطق المتفرقة من البلاد شهدت فرصا لسقوط أمطار، خلال الأيام الماضية، متوقعًا تعرض السواحل الشمالية لأمطار خفيفة، خلال الأسبوع المقبل.

المصرى اليوم

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