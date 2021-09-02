المنوفية : تسلبم نماذج لـ2655 متقدما بطلبات تصالح في مخالفات البناء خلال 13 يوما

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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أنه تم تسليم عدد (2655 ) نموذج «10» مؤقت للمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء بنطاق قرى المحافظة والتي تقل مساحتها عن 200 م2، ودور أرضي و3 طوابق، بإجمالى متحصلات ما يزيد عن 44 مليون و440 ألف جنيه خلال الفترة من 18 وحتى 31 أغسطس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وإنجاز المهام المطلوبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بشأن متابعة أعمال ملف التصالح بنطاق المحافظة، حيث أشار التقرير إلى أنه تم تسليم عدد (334) نموذج «10» مؤقت للمتقدمين بالتصالح بمركز شبين الكوم، كما تم تسليم (628) نموذج بالباجور، (588) بتلا، فضلا عن تسليم ( 414) ببركة السبع، بالإضافة إلى ( 355) نموذج بأشمون، فيما تم تسليم ( 173) بقويسنا، و( 88) بالسادات، و(60) نموذج بالشهداء، و(15) نموذج بمنوف.



أكد محافظ المنوفية ضرورة توحيد كافة الجهود وتنفيذ تعليمات قرار مجلس الوزراء بكل دقة الصادر بجلسته رقم 146 بتاريخ 2 يونيو 2021 والمتضمن الموافقة على الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح بنطاق القرى وقبول التصالح على الطلبات المقدمة في هذا الشأن مع مراعاة كافة البنود الواردة بالقرار، مشدداً على ضرورة زيادة معدلات أداء العاملين في ملف التصالح وإستمرار العمل في غير أوقات العمل الرسمية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.