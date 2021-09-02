مرسى مطروح تستقبل 169 سائحا من رومانيا

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس رحلة طيران شارتر على متنها ١٦٩ سائحا، من دولة رومانيا ليصل اجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها مع بدء موسم الصيف السياحى ١٥ رحلة طائرة سياحية منها ٢ رحلة من رومانيا و١٣ رحلة أخرى من كازاخستان بإجمالي عدد 2147 سائحا.



حيث تم الاستقبال بالورود وتوزيع البروشورات والخرائط السياحية مع التنسيق مع الفنادق المستضيفة وإعداد برامج الزيارات لأهم المعالم السياحية والتاربخية وغيرها من خلال ادارة السياحة بالمحافظة ومكتب وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والشركة المنظمة مع متابعة تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من خلال مديرية الصحة بمطروح.



يذكر أن محافظة مطروح تتنوع بها انواع السياحة كالرحلات والسفارى والسياحة العلاجية والترفيهية والأثرية وغيرها مما يجذب السائحين الأجانب والعرب بالإضافة إلى السياحة الداخلية للاستمتاع بما تتمتع به شواطئها ذات الشهرة العالمية كروميل وعجيبة وكليوباترا والغرام وغيرها من رمال بيضاء ومياه فيروزرية، بالإضافة إلى الاستمتاع بأنواع السياحة الأخرى العلاجية والتاريخية والسفارى وغيرها بعدد من مدن المحافظة خاصة مرسى مطروح والعلمين وسيوة.