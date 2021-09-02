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الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين

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الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تدعو الأطراف المتحاربة في بنجشير الأفغانية إلى منع وقوع إصابات بين المدنيين.

جاء هذا رداً على طلب التعليق على الوضع في بنجشير، خلال إفادة صحفية.

وقال دوجاريك: «أي استمرار للمعارك هو مصدر قلق كبير لنا- فهو يجعل الوضع الإنساني صعبا ويزيده سوءً؛ وهذا يزيد من عدد مشاكل الوصول( وصول بعثات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق) بالنسبة لنا».

وأضاف: «كما هو الحال في أي نزاع، من المهم دعوة الأطراف إلى منع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتجنب الإضرار بالبنية التحتية المدنية».

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