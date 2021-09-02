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رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق

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رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق

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حرص الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على تفقد سير العمل داخل مكتب التنسيق بالجامعة في مرحلته الثانية يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والسيده هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق بالجامعة. حيث أشاد بمستوى الأداء داخل مكتب التنسيق والإلتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وحرص زكي على توجيه الأسئلة للطلاب حول مدى رضاهم عن الخدمة المقدمه لهم من خلال مكتب الجامعة وجاءت الردود إيجابية خاصة مع توافر عدد كبير من الإداريين لتوجيه الطلاب إلى كيفية كتابة الرغبات حسب البعد الجغرافي .

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة القناة لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم تجهيز ثلاثة معامل للحاسب الآلي بمسرح رعاية الشباب لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة وأولياء أمورهم لتدوين رغباتهم بالكليات التي يريدونها عبر 100 جهاز حاسب آلي حديث معد لهذا الغرض.

وأضاف الدكتور محمد غنيم، المدير التنفيذى لمكتب التنسيق أن هذه المرحلة تنهي أعمالها يوم السبت القادم ٤ سبتمبر حيث يعمل بمكتب ٦٠ موظفا و٦٠ طالبا متطوعا، لدعم ومساندة الناجحين بالثانوية العامة أثناء كتابة رغباتهم بسهولة ويسر شديدين واتم يتم العمل تحت أشراف كلا من الدكتور أحمد يحي مشرف التنسيق الإلكترونى والدكتور محمود فتحى مشرف التنسيق اليدوي.

المصرى اليوم

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