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جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا

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جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الجدول الزمني لتلقي أعضاء هيئات التدريس والعاملين والإداريين والطلاب، لقاح كورونا المستجد، خلال الفترة من 5- 30 سبتمبر الجاري .

طالب «عبدالنبي» الجميع بسرعة التسجيل على الموقع الالكتروني المخصص لتقلي اللقاح، والتوجه إلى موقع الكلية لتلقي اللقاح وفقا للجدول الزمني.

قال «عبدالنبي» إنه تم توفير 80 ألف جرعة لقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية؛ للبدء في تطعيم المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، من خلال 15 نقطة صحية مجهزة وموزعة لتغطية جميع أماكن الكليات، موضحاً أنه تم وضع خطة زمنية تستهدف تطعيم المجتمع الجامعي كاملاً خلال أقل من شهرين، على 4 دفعات يتوفر بكل دفعة 16 ألف جرعة لقاح، تبدأ بتطعيم القائمين على العملية التعليمية، والطلاب بالفرق من الثانية وحتي النهائية، وتطعيم الطلاب المستجدين عقب إجراءات الكشف الطبي وقبل التحاقهم بكلياتهم، حرصاً على سلامة المجتمع الجامعي واستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

المصرى اليوم

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