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جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة

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جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناه السويس على حرص الجامعه لتوفير التدريب الميداني الصيفي لجميع الطلاب لاكتساب خبرة حقيقية في ممارسة المهنة وتعزيز مشاركة المجتمع وربط الخريجين بسوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن كلية الصيدلة قامت بتدريب طلاب الفرقة الرابعة (صيدلة إكلينيكية) خلال التدريب الصيفى الاكلينكي بمستشفي الطب العالمي للقوات المسلحة، خلال في الفتره من ١٤ أغسطس حتي ١٦ سبتمبر.

وأوضحت الدكتورة دينا أبوالمعاطي عميد الكلية أن التدريب يأتى ضمن فاعليات الاتفاقيه المبرمة بين كلية الصيدلة جامعه قناة السويس ومركز الطب العالمي بهدف تزويد الطلاب بفرص لممارسة العمل في الصيدليات المجتمعية والصيدليات الإكلينيكية بالمستشفيات وشركات تصنيع الأدوية.

المصرى اليوم

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