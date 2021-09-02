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خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا

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خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا

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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن بدء خطة تلقي اللقاح داخل جامعة قناة السويس الأحد القادم الموافق ٥ سبتمبر وذلك بعد التشغيل التجريبي الذي استمر على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق ١ و٢ سبتمبر الجارى. جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة لمقر الإدارة الطبية حيث يبدأ التشغيل المبدئي لحملة التطعيم بالجامعة، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة.

وتابع زكى أن هناك ٤ نقاط للتطعيم داخل الجامعة بالإدارة الطبية، كلية التجارة، كلية الطب ووحدة متحركة تعمل وفق جداول تنظيمية تيسيرا على جميع منتسبيها. وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تخصيص ٥٠ ألف مصل لجامعة قناة السويس تم استلام ١٠ آلاف مصل كمرحلة أولى، خمسة آلاف جرعة أولي، وخمسة آلاف للجرعة الثانية بنسبة ٢٥ % من الحصة المخصصة لجامعة قناة السويس.

وأكمل رئيس الجامعة أن اللقاح يتم بمصل «سينوفاك»؛ ويعد التحصين بهذا اللقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة والحد من أعراضها ومواجهة التطورات المحتملة للجائحة. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من عمليات التطعيم قبل بدء العام الجامعي الجديد، معلنا عن وضع خطة شاملة لاستكمال تلقي لقاحات المستجد بالجامعة، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أي عقبات محتملة، في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

المصرى اليوم

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