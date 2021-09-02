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تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات

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تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات

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صدق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام خمس درجات ليصبح القبول بها 215 درجة بدلا من 220 درحة.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التخفيض لجميع الطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي(الشهادة الإعدادية )لهذا العام

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتمد درجات تنسيق القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2021، حيث تم تحديد مجموع درجات 220 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 بالدورين الأول والثاني.

المصرى اليوم

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