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«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي

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«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي «ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي

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دشن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا مبادرة (ازرع نخلة ) لحث الطلاب والمعلمين على زيادة الرقعة الخضراء داخل أفنية المدارس وإعلاء قيمة الحفاظ على البيئة في الأندية الصيفية وبقية مدارس المديرية مع التعريف بالجدوى الاقتصادية والعائد المادي على المدى البعيد لزراعة النخيل.

وكلف الدكتور صبري توجيه التربية الزراعية بالمديرية بتنفيذ المبادرة داخل مدارس المديرية بالإدارات التعليمية، على أن يتم الشراء من سلفة التربية الزراعية بالمدرسة وبحيث تكون نوعية الفسائل المشتراة (البلح البرحي) لمناسبته للأجواء المناخية في ويمكنه الاعتماد على المياه الجوفية كما يمتاز بعائد مادي مرتفع.

الجدير بالذكر أن العام الماضي دشنت المديرية مبادرة (ازرع شجرة)، وحازت مشاتل إداراتي نقادة وابوتشت مراكز متقدمة على مستوى مسابقات الوزارة لأفضل مشتل زراعي.

المصرى اليوم

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