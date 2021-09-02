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محام: المشرع سمح برفع دعوى خلع في حال عدم وثيقة زواج لهذا السبب

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محام: المشرع سمح برفع دعوى خلع في حال عدم وثيقة زواج لهذا السبب محام: المشرع سمح برفع دعوى خلع في حال عدم وثيقة زواج لهذا السبب

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قال الدكتور أحمد مهران، المحامي المتخصص بقضايا الأسرة، إن الأب الذي يقوم بتزويج ابنته قبل السن القانوني لا يٌحبس في الغالب، خاصة أن معظم الآباء تتحدث أمام القاضي بان الهدف من الزواج السترة، وبالتالي ينتفي القصد الجنائي.

وأضاف "مهران"، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن العريس يقوم بالإمضاء على إيصال أمانة في حال الزوج من قاصر، حتى يتم الضغط على العريس بهذا الإيصال في حال حدوث مشكلة، مشيرًا إلى أن الزواج يكون عادي ويتوفر فيه كل الأركان، ولكنه يخلوا من الأوراق التي تضمن حق الزوجة في حال حدوث مشاكل.

وأشار إلى أن الدعاوي الزوجية لا تقبل إلا في حال وجود وثيقة الزواج، ولكن المشرع سمح برفع دعوى الخلع في حال عدم وجود اوراق او وثيقة زواج، خاصة أن البعض يتزوج عرفيًا، ويقوم بترك زوجته دون طلاق، ولذلك يتم خلعها بدون أي أوراق، حتى لا تعلق.

المصرى اليوم

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