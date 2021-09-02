آرسنال يؤكد عدم لحاق النني بلقاء الجابون

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تعرض الدولي محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي لإصابة عضلية مع فريقه آرسنال ستمنعه من اللحاق بمواجهة الجابون في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وذلك بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للفراعنة.

وقال بيان الاتحاد المصري «تلقى الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي يؤكد تعذر لحاق

محمد النني لاعب الأرسنال ببعثة المنتخب بالجابون للمشاركة في مباراة الجولة الثانية لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم أمام الجابون ضمن المجموعة السادسة لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات فريقه صباح اليوم، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قد بذل مجهوداً كبيراً نحو إنهاء إتفاقه الرسمي مع نادي الأرسنال لانضمام اللاعب لبعثة الفريق في الجابون».

وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية على حساب أنجولا بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.