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تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط 164 كيلو دواجن ولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى قبل بيعها للمواطنين.



كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية بطنطا، وأسفرت الحملة عن ضبط 164 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم سحب عينات من المضبوطات لتحليها وفحصها والتحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.