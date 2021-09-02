بروتوكول تعاون بين القومي لبحوث الإسكان والمعهد الأورومتوسطي للعلوم الإيطالي

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وقع المعهد الأورومتوسطي للعلوم والتكنولوجيا التابع لجامعة باليرمو الإيطالية والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في المجالات المتعلقة بتطوير البناء.

وتم توقيع الاتفاقية افتراضيًا، الدكتور بارتولوميو سامرتينو رئيس المعهد الأورومتوسطي. للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك بحضور الجانب الإيطالي ممثلا في: الدكتورة فيدريكا فرنانديز، والدكتور إيهاب دابوه مدرس بالجامعة الفرنسية ومؤسس مبادرة كن كرييتف CON CREATIVE للتدريب، ومن الجانب المصري الدكتور أشرف كمال، والدكتور حامد سلامة.

وقال الدكتور إيهاب دابوه، المفاوض الممثل للجانب الإيطالي، إن مدة اتفاقية التعاون تستمر لـ 5 أعوام قابلة للتجديد، بهدف تنفيذ الأنشطة العملية والبحثية المختلفة، وتبادل النشرات ومواد البحوث والنشر العلمي والمعلومات حول مجالات الاهتمام والمنفعة المشتركة، فضلا عن العمل على اختبارات وتطوير مواد البناء، وتطبيق الكود الجديد للنانو تكنولوجي، وكود العمارة الخضراء في مصر.

وأوضح دابوه، أن الاتفاقية، تتضمن تنظيم مؤتمرات وورش عمل واجتماعات علمية مشتركة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة التقدم والحصول على منح التمويلات، ومجالات نقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب والدعم الأكاديمي لأعضاء هيئات التدريس، وتطوير التعليم الجامعي، والتطوير المؤسسي والتخطيط طويل المدى.

في سياق متصل، عبر الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عن بالغ سعادته بتوقيع برتوكول تعاون مع المعهد الأورومتوسطي للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا، مؤكدا أن التعاون يأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المركز يحرص على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الكبرى، لتطوير العملية التعليمية والبحثية في مختلف المجالات المتعلقة بالإسكان والبناء.

أضاف الذهبي، أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يهدف إلى اعتماد كود المدن الذكية، الذي يربط المباني بالعصر الحديث في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، من خلال الأبحاث التطبيقية وتدريب المهندسين والفنيين العاملين في هذا المجال ليتمكنوا من مواكبة التطورات التي تحدث في عالم بحوث البناء.

يذكر أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تأسس عام 1954 وهو المنوط به إصدار الكودات بجمهورية مصر العربية، ويشتمل المركز على 10 معاهد بحثية في التخصصات المختلفة المتعلقة بالإسكان والبناء بالإضافة إلى معهدين للتدريب.