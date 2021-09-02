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وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تغادر إلى أوزبكستان للمشاركة باجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

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وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تغادر إلى أوزبكستان للمشاركة باجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تغادر إلى أوزبكستان للمشاركة باجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

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غادرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، إلى مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها والمنعقدة حتى 4 سبتمبر.
ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

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