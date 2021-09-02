«كشري»: قرارات مصطفى محمد غير سليمة.. ومحمد صلاح «النموذج الأمثل»

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طالب أحمد كشري، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراى بضرورة التفكير بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وقال كشري في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة: «يجب على مصطفى محمد أن يركز مع منتخب مصر لأن المنتخبات تكون صاحبة الفضل على اللاعبين في تلقى عروض إحتراف مميزة، وقرارات اللاعب لم تكن سليمة في بعض الأحيان ويتعجل كثيرا».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك شخص يدير للاعب حياته الكروية داخل وخارج الملعب بشكل مميز وأن يحتذي بمحمد صلاح لأنه هو النموذج الامثل».