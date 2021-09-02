طلاب طلائع القاهرة يحصدون المركز الأول في مسابقة مايكروسوفت

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فاز طلائع محافظة القاهرة، من طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المراكز الأولي في مسابقة ميكروسوفت على مستوي الجمهورية والتي أقيمت فعاليات اليوم الختامي بالمدينة التعليمية بأكتوبر

وقد حصل على المركز الاول الطالب/ محمود عماد محمد لطفى بمدرسة شريف السباعى الرسمية

وحصل على المركز الثانى الطالب /محمد عماد لطفى بمدرسة شريف السباعى الرسمية

أما المركز الثامن فالطالب / محمود فتحى محمد السيد بمدرسة التوفيقية بنين

وذلك في إطار تعاون وزارة التربية والتعليم وشركة ميكروسوفت العالمية