العسومي يؤكد أهمية مبادرة إطلاق الصندوق العربي لمواجهة الأزمات والكوارث

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أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربي لمواجهة الأزمات والكوارث، باعتبارها تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، وتأتي اتساقاً مع استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، والتي يهدف من خلالها إلى مساعدة المجتمعات العربية التي تتعرض لأزمات وكوارث مفاجئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم/الأربعاء / مع الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، بمناسبة توليه منصب أمين عام الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات وذلك عقب لقائهما مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأعرب«العسومي» عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق رافداً وداعماً ومسانداً للعمل الخيري والإغاثي والتطوعي على إمتداد الوطن العربي، مؤكدا أن البرلمان العربي يسعى إلى أن يكون الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة في هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها في هذا المجال.

وقال «العسومي»إن تولي الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان منصب الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء إنطلاقاً من دوره الرائد في دعم ثقافة العمل التطوعي والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهوده المباركة وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستويين الوطني والعربي في مجال العمل التطوعي، والتي ستمثل بلا شك إضافة نوعية كبيرة في إدارة عمل الصندوق.

وبدوره، أعرب الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، عن خالص شكره وعظيم تقديره لاختياره لتولي هذه المسئولية الكبيرة، مشدداً على أن قيم الخير والعطاء والتطوع قيمٌ أصيلة متجذرة في وجدان الأمة العربية، وتمثل دائماً دافعاً قوياً لبذل الجهود في شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربية ،مؤكدا أنه لن يدخر جهداً من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها أُنشيء الصندوق.