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"أمانة الرياض": ولأن أعين الرقابة لا تهجع أغلقنا المنشآت المخالفة.. شاهد الفيديو

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"أمانة الرياض": ولأن أعين الرقابة لا تهجع أغلقنا المنشآت المخالفة.. شاهد الفيديو "أمانة الرياض": ولأن أعين الرقابة لا تهجع أغلقنا المنشآت المخالفة.. شاهد الفيديو
رصدت مخالفات جسيمة وممارسات خطرة بصالات تجهيز الأغذية.. حشرات ناقلة للأوبئة

نفذت أمانة منطقة الرياض جولات تفتيشية مفاجئة كشفت خلالها عن وجود مخالفات جسيمة وممارسات خطرة ارتكبها وافدون داخل صالات تجهيز الأغذية في مطاعم جنوب الرياض.

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها في تويتر معلقة على المقطع: ولأن أعين الرقابة لا تهجع أغلقنا المنشآت المخالفة واستدعينا المُلاك والعاملين لنيل العقوبات الرادعة.

وكشفت الأمانة، في مقطع نشرته أن الفرق الرقابية ضبطت خلال الجولات التفتيشية مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك وأخرى بائتة تظهر عليها علامات العفن، وخضراوات فاسدة تحضر بها الأطعمة ولحوم مطبوخة نصف استواء تخزن في الثلاجات ليعاد تقديمها إلى الزبائن بعد تسخينها.

وخلال الجولة رصدت الأمانة انتشار الحشرات الناقلة للأوبئة وتدني مستوى نظافة أحجار الشواء بعد تراكم الزيوت عليها.

وتم إغلاق المواقع المخالفة وتطبيق العقوبات التي تقرها الأنظمة بحق العاملين والملاك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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