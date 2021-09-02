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الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة
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الخميس 09 سبتمبر 2021 04:42 صباحاً
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:46 صباحاً
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:11 صباحاً
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة حرب شنيعة
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:10 صباحاً
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:10 صباحاً
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:10 صباحاً
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:10 صباحاً
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق"
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:10 صباحاً
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:10 صباحاً
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية
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الخميس 09 سبتمبر 2021 03:10 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
زفاف جماعي لـ200 شاب وفتاة في بيرو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 02 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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