تنسيق 2021 .. روابط تسجيل الرغبات في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات المتاحة

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يستمر تنسيق الجامعات الحكومة والخاصة والأهلية فى العمل، ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني علي بوابة الحكومة المصرية فى تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الكليات للطلاب خريجي الثانوية العامة 2021، ويستمر أيضًا تسجيل رغبات الجامعات الخاصة والأهلية عبر الروابط المحددة.

يستمر موقع التنسيق في تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2021 لترشيحهم فى الكليات والمعاهد التى ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2021 .

تنسيق 2021.. عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات ضمن المرحلة الثانية حتى الأن

أعلن السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق أعداد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات فى المرحلة الثانية والذين بلغ عددهم 110 ألف طالبًا وطالبة حتي يوم الأربعاء 1 سبتمبر ثاني أيام التقديم فى المرحلة الثانية والتى تستمر حتى يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

الحد الأدني للمرحلة الثانية للقبول فى تنسيق الكليات 2021

حدد موقع التنسيق الإلكتروني الحد الأدني للقبول فى تسجيل الرغبات لكل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية بحد أدنى 254.5 للشعب العلمية، و238 للشعبة الأدبية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بدء تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية بقسيمها علمي علوم وعلمي رياضة من مجموع 254.5 درجة، بنسبة مجموع 62.07%، وتنسيق الشعبة الأدبية من مجموع 238 درجة بنسبة 58.05%، ويبلغ عدد الطلاب المرحلة الثانية من الشعبتين العلمية والأدبية نحو 243 ألف طالبًا وطالبة.

موعد إنتهاء تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2021

يتنهى تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة رسميًا فى الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 4 سبتمبر والذى بدأ فى العمل على تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 31-8-2021.

تنسيق الثانوية العامة 2021 .. الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2021

تقدم المصري اليوم كليات المرحلة الثانية المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم، وكذلك طلاب شعبة علمي رياضة وأيضًا كليات الأدبي وهي كما يلي:

كليات علمي علوم المتاحة

كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم: كليات الطب البيطري - كليات العلوم - كليات التمريض - كليات الجامعات التكنولوجية - كليات الذكاء الاصطناعي - كليات الاقتصاد والعلوم السياسية - كليات الحاسبات والمعلومات - كلية الألسن - كليات الزراعة.

كليات علمي رياضة المتاحة

كليات المرحلةالثانية شعبة علمي علوم: عدد من كليات الهندسة المتبقية - كلية التخطيط العمراني - كليات الذكاء الاصطناعي - كلية الألسن - الجامعات التكنولوجية - كلية فنون جميلة عمارة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كليات الحاسبات والمعلومات.

كليات الأدبي المتاحة

كليات المرحلة الثانية المتاحة لطلاب الأدبي : كليات التربية - كليات الخدمة الإجتماعية - كليات الأداب (انتظام / انتساب) - كليات السياحة الفنادق - كليات الحقوق (انتظام / انتساب).

ماهو الرقم السري ؟

يتطلب التسجيل فى تنسيق المرحلة الثانية معرفة الرقم السري، وقدم موقع التنسيق شرحًا لطريقة معرفة الرقم السري والذي يتواجد علي استمارة النجاح التى تسلمها الطلاب من المدرسة، ويمكن الوصول من هنا إلي الرابط الذى يشرح مكان الرقم السري في استمارة النجاح.

رابط تقديم الجامعات الخاصة 2021

بدأت الثلاثاء الماضي المرحلة الأولي من تنسيق القبول فى الجامعات الخاصة والأهلية والتى تستمر حتى يوم 5 سبتمبر 2021، ويُسمح لطلاب الثانوية العامة والفنية والأزهرية بالتقديم عبر منصة التقديم الإلكترونية للجامعات الخاصة عبر رابط تنسيق الجامعة الخاصة.

ويكتب الطالب 25 رغبة ويمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة عمل رابط التنسيق، ويتم ارسال رابط النتيجة للطالب علي البريد الإلكتروني بالكلية التى تم ترشيحه لها، ويتم إخطار الجامعات بالطلاب الذين تم ترشيحهم لها.

شروط القبول فى تنسيق الجامعات الخاصة

يجب أن يسدد الطالب المصروفات المقررة فى الجامعة التى تم ترشيحه لها خلال 3 أيام من إعلان النتيجة، وإلا سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية خلال هذا العام، كما لا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها، ويسدد الطالب 70 جنيها نظير خدمات إلكترونية غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة

تضم قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة كلا من: الأهرام الكندية - مصر للعلوم والتكنولوجيا - مصر الدولية - الألمانية بالقاهرة - أكتوبر للعلوم الحديثة - الدلتا للعلوم والتكنولوجيا - الفرنسية في مصر - البريطانية فى مصر - الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات - حورس - المصرية الصينية - المصرية للتعلم الإلكتروني - هليوبوليس - بدر - دراية - الجيزة الجديدة - المستقبل - المصرية الروسية - 6 أكتوبر - النهضة - سفنكس - ميريت - السلام - سيناء بالعريش - وسيناء بالقنطرة - النيل – فاروس.

رابط التقديم فى الجامعات الأهلية 2021

يعتمد تنسيق الجامعات الأهلي وهي الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة،على المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتم حسابه على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية وكذلك مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد، ويمكن التقدم لها عبر هذا رابط التقديم فى تنسيق الجامعات الأهلية 2021 .