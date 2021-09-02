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مع استمرار إصابات كورونا.. "غوغل" تمدد عمل موظفيها من المنزل إلى 2022

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مع استمرار إصابات كورونا.. "غوغل" تمدد عمل موظفيها من المنزل إلى 2022 مع استمرار إصابات كورونا.. "غوغل" تمدد عمل موظفيها من المنزل إلى 2022
سنسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل والعودة للمكاتب

مع استمرار إصابات كورونا..

أجّلت شركة غوغل عودة الموظفين إلى المكاتب حتى يناير 2022، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسبب سلالة دلتا المتحورة.

وكانت شركة محركات البحث العملاقة تُخطط في البداية لعودة معظم موظفيها إلى وظائفهم في المكاتب بحلول أكتوبر من هذا العام.

وكتب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، في مذكرة للموظفين: "بالنسبة لبعض المواقع، بدأت الظروف تتحسن؛ ولكن في أجزاء كثيرة من العالم لا تزال الجائحة تسبب حالة من عدم اليقين".

وأضاف: "مع الإقرار بذلك، سنمدد سياستنا العالمية للعودة الطوعية إلى المكاتب حتى 10 يناير 2022 لإعطاء المزيد من المرونة والاختيار لموظفي غوغل".

وبعد 10 يناير، قالت "غوغل" إنها ستسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل ومطالبة الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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