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"المطرية" مستمرة وقد تمتد إلى هنا.. "المسند": نسمة تصافح "الشمالية"!

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"المطرية" مستمرة وقد تمتد إلى هنا.. "المسند": نسمة تصافح "الشمالية"! "المطرية" مستمرة وقد تمتد إلى هنا.. "المسند": نسمة تصافح "الشمالية"!
قال: "رحلة هبوط الحرارة" تبدأ بعد نهاية العشر الأوائل من شهر سبتمبر

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، من يوم غد #الجمعة، نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بقية المناطق (ربما) بعد نهاية العشر الأوائل من شهر #سبتمبر تبدأ رحلة الانخفاض التدريجي البطيء بدرجة الحرارة".

وتابع: "الحالة المطرية مستمرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد ناحية مرتفعات الطائف، وربما أجزاء من جنوبي منطقة #المدينة.. هذا والله أعلم".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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