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رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار قياسية

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رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار قياسية رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار قياسية

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أعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك حالة الطوارئ مساء الأربعاء بسبب ما سماه «حدثا مناخيا تاريخيا» مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وذكرت (سي.إن.إن) أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة يوم الأربعاء حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن خمس تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فلادلفيا إلى شمال نيوجيرزي.

كما أعلن حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب الإعصار إيدا.

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