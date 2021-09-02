السديس يطلق مشروع شاشات الأبواب الرئيسية بالمسجد النبوي

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للتسهيل على إدارة الحشود من حيث معرفة الزوار لأبواب الدخول

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع شاشات الأبواب الرئيسية بالمسجد النبوي، بحضور المستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية عبدالعزيز الأيوبي، والوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سعد بن محمد الأحمدي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن بن علي العبيد، ومساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية مدير إدارة الشاشات المهندس أحمد بن محمد الحربي.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى التسهيل على إدارة الحشود من حيث معرفة الزوار للأبواب المخصصة للدخول والخروج، وحالة الازدحام داخل المسجد النبوي.

وقد أوضح الوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سعد بن محمد الأحمدي، أنه في المرحلة الأولى تم تركيب (11) شاشة على الأبواب الرئيسية، وسيتم في المرحلة الثانية تركيب (12) شاشة، يتم التحكم بها عن طريق غرفة التحكم الرئيسية.