البرازيل تسجل 27345 إصابة و737 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"

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خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء، تسجيل 27345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و737 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 24589 إصابة و839 وفاة في اليوم السابق.

ووفقًا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى20 مليونًا و804215 حالة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 581150.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.