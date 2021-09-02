تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. بدء المرحلة الأولى ورابط التقديم

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بدأ موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة الإلكترونية في أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، وتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي 2021 من خريجي الدوار الأول من الثانوية الأزهرية 2021، والاختيار من كليات جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات.

بدأ تنسيق الأزهر الشريف 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر خسب تصريحات الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر، اعتبارًا من الخميس 2 سبتمبر ويستمر لمدة 5 أيام لينتهى تسجيل الرغبات يوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر 2021.

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من الثانوية الأزهرية 2021، تسجيل رغبات الإلتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg، أو تسجيل الرغبات مباشرة عبر رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 .

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021

يعتبر الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة تنسيق 2020 مؤشرًا مبدئيًا لنتائج تنسيق الأزهر 2021، وتنشر المصري اليوم نتائج تنسيق كليات جامعة الأزهر 2020 كما يلي:

الشعبة الأدبية بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- أدبي بنين

الشعبة الأدبية بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- أدبي بنات

الشعبة العلمية بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- علمي بنين

الشعبة العلمية بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- علمي بنات

الشعبة الإسلامية.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- المجموعة الإسلامية

استمرار التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه التقديم المدن الجامعية بجامعة الازهر في القاهرة والمحافظات والذي بدأ يوم الأحد 29 أغسطس للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدًا خلال العام الماضي 2020/2021 يتنهي اليوم الخميس، لطلاب الكليات الحاليين، ويستطيع طلاب كليات جامعة الأزهر معرفة شروط الإلتحاق بالمدن الجامعية عبر رابط وشروط تسجيل طلاب كليات جامعة الأزهر في المدن الجامعية للعام الدراسي 2021/2022.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية في الأزهر الشريف نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021، والتى يمكن معرفة نتيجة الطعون أو التظلمات من خلال الدخول مباشرة هنا على رابط نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2021، عن طريق إدخال رقم الجلوس، وبلغ عدد طعون الثانوية الأزهرية على نتيجة امتحانات الدور الأول 19 ألفًا و344 طعنًا في مختلف المواد الدراسية، كما يلي: طعون مادة الأحياء 3 آلاف و26 طعنًا، الفيزياء ألفين و708 طعنًا، الكيمياء ألفين و178 طعنًا، اللغة الإنجليزية ألفًا و735 طعنًا، النحو ألفًا و537 طعنًا.