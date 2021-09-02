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«زي النهارده» في 2 سبتمبر 2007 وفاة المطربة المغربية رجاء بلمليح

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«زي النهارده» في 2 سبتمبر 2007 وفاة المطربة المغربية رجاء بلمليح «زي النهارده» في 2 سبتمبر 2007 وفاة المطربة المغربية رجاء بلمليح

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كانت المطربة المغربية من المطربات العربيات البارزات صاحبة البصمة الخاصة كما أنها منحت لقب سفيرة النوايا الحسنة لـ«اليونسيف»وكانت في مطلع الثمانينيات قد شاركت في مسابقة كبرى للغناء باسم «أضواء المدينة» بإشراف المنتج المغربى حميد العلوى.

وحازت المركز الأول وكانت قبل ذلك قد بدأت مسيرتها الفنية بالتعاون مع كبارالملحنين المغاربة مثل المفضل العذراوى وأحمد البيضاوى وعبدالقادر الراشدى وعبدالله عصامى وحسن القدميرى وفى1987 أصدرت رجاء أول ألبوماتها «ياجار وادينا» ثم جاء الثانى«هكذا الدنيا تسامح»وفى مطلع التسعينيات انتقلت إلى ، وفيها حققت انطلاقة أخرى وتعاونت مع حميد الشاعرى وغنت أغنيتها الشهيرة «صبرى عليك طال» ثم أصدرت ألبومها «يا غايب» ثم «اعتراف» وتعاملت مع ملحنين مصريين كان منهم جمال سلامة ومحمد ضياء وحلمى بكر وصلاح الشرنوبى.

وكانت قد توارت عن الأضواء قبل عامين تقريباً من رحيلها لظروفها الصحية، وحاولت العودة إلى جمهورها بأغان جديدة لكن لم يمهلها القدر وكان آخر ألبوماتها «حاسب» من إنتاج زوجها المصرى محمد شرف الدين، الذي أنجبت منه طفلهما الوحيد «عمر» رجاء مولودة في 22 أبريل 1962 في الرباط وكانت قد حصلت على عدد من شهادات التقدير والجوائز ومنها شهادة تقدير مهرجان الأغنية بليبياً ثم على شهادات مماثلة من مهرجان القاهرة الدولى للأغنية ومهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية ومهرجان الأغنية التونسية في 1995 و1996،وفى 1997 حازت جائزة مهرجان القاهرة الدولى الثالث للأغنية كما مُنحت عام 1999 لقب سفيرة النوايا الحسنة لـ«اليونسيف» إلى أن توفيت في المغرب «زي النهارده»فى 2 سبتمبر 2007 عن عمر يناهز الخامسة والأربعين بعد إصابتها بسرطان الثدى.

المصرى اليوم

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