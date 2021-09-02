«التعاون الدولى»: «كورونا» تدفع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

يُناقش منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولى يومى 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، سبل تعزيز دور الشراكات مُتعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد- 19، وذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات المنتدى.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولى، فإن الجلسة الأولى تشهد مناقشة السمات الرئيسية لأطر التعاون متعدد الأطراف وبحث سبل تعزيز فاعليتها لمواجهة جائحة كورونا وآثارها مُتعددة الأبعاد على المستوى الصحى والاجتماعى والاقتصادى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مختلف الأطراف المعنية بالتعاون متعدد الأطراف، في الوصول لشكل جديد من أشكال التعاون الدولى والتمويل التنموى والتشارك في جهود البحث والتطوير العابر للحدود لتحقيق التنمية الشاملة للجميع.

وتستعرض الجلسة قصص نجاح الحكومات والمؤسسات الدولية خلال عام 2020 لتعزيز فاعلية التعاون الدولى متعدد الأطراف، ومناقشة كيفية تحقيق التعاون الدولى الفعال، لضمان الاتساق بين أولويات التنمية الوطنية في الدول المختلفة وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وتوفير التمويل لجهود التنمية الدولية واستخدام الموارد بشكل أفضل.

وتتناول الجلسة، أيضا، الفرص التي أتاحتها جائحة كورونا والتى يجب استغلالها للإسراع من التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ومن بينها التحول الرقمى وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية. ومن المقرر أن يختتم «منتدى مصر للتعاون الدولى ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامى وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائى والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمى الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.