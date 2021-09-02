حالة الطقس اليوم وغدًا .. أمطار وشبورة وانخفاض درجات الحرارة ملحوظًا الفترة القادمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة فى بدايات شهر سبتمر على كافة الأنحاء ويتحسن الشعور بحالة الطقس، ويستمر الإنخفاض خلال الأيام القادمة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تقترب درجات الحرارة من 30 درجة خلال الأيام المقبلة، ونشاط الرياح علي معظم الأنحاء خصوصًا خلال فترة الليل بما يجعل الأجواء ليلاً لطيفة.

تنخفض درجات الحرارة شمالاً بمقدار طفيف وتترتفع جنوبًا بمقدارطفيف أيضًا خلال حالة الطقس غدًا عن حالة الطقس اليوم، وتصل درجة الحرارة العظمى الأعلى فى مصر اليوم إلي 44 درجة فى أبو سمبل.

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وكذلك أقصر جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون الرياح نشطة شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية بالإضافة إلي القاهرة الكبري.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المتجهة من وإلي القاهرة الكبري السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويظل الطقس المتوقع اليوم فى مصر حارا رطبًا علي القاهرة والوجه البحري، ويستمر شديد الحرارة رطبا علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل الجو للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على جميع أنحاء مصر.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلو مترا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3 و4 أمتار،

وتكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط بين المعتدلة المضطربة ويرتقع الموج فى البحر المتوسط بين متر ونصف ومترين، بينما تتراوح فى البحر الأحمر بين مترين ومترين ونصف، والرياح شمالية غربية علي البحرين الأحمر والمتوسط.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تستمر درجة الحرارة في القاهرة العظمي اليوم 35 درجة، أما الصغري فتظل 25 درجة، وكذلك المحسوسة 37 درجة، وتستمر درجات الحرارة فى الإسكندرية مثل طقس الأمس 32-25 وترتفع المحسوسة إلي 35 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في المنيا 36-24، إدفو 42-27، أبوسمبل 44-26، شلاتين 41-28، الفيوم 35-26، سيوة 38-21 درجة.

وتكون فى الأقصر 43-26، حلايب 38-27، أسيوط 37-24، الوادي الجديد 42-27،، أسوان 43-29، بني سويف 35-25، قنا 41-26، سوهاج 38-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في بلطيم 32-24، الطور 36-27، طابا 36-25، شبين الكوم 35-26، السويس 35-25، بورسعيد 32-26، المنصورة 35-25، طنطا 35-25، الغردقة 39-29، رفح 30-24 درجة.

وتكون في دمنهور 34-25، العريش 31-25، دمياط 32-25، الإسماعيلية 35-25، شرم الشيخ 38-30، السلوم 31-22، مطروح 31-24 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الأيام المقبلة وأمطار وشبورة

توقعات حالة الطقس غدًا في مصر

تستمر فرص سقوط الأمطار على جنوب سيناء وأقصي جنوب البلاد، وتكون الشبورة المائية حتى السابعة صباحًا على ذات المناطق التى تكونت عليها اليوم، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

وتنخفض درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وتستقر على شمال الصعيد، وترتفع على جنوي سيناء وجنوب الصعيد بمقدر درجة واحدة فى كل من تلك المناطق صعودًا وهبوطًا.

وتكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة كما يلي: القاهرة والوجه البحري العظمي 43 المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 31-34، وشمال الصعيد 37-39، وجنوب سيناء 39-42، وجنوب الصعيد 45-46 درجة.

وتنشر المصري اليوم توقعات حالة الطقس وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة العظمى والمحسوسة فى الإنخفاض التدريجي حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري السبت 34-36، ومن الأحد إلي الثلاثاء 33-35 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية السبت 31-34، ومن الأحد إلي الثلاثاء 30-33 درجة، وفى جنوب سيناء السبت 38-41، ومن الأحد إلي إلي الثلاثاء 37-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد من السبت إلي الثلاثاء 35-37 درجة، وفى جنوب الصعيد تكون السبت 43-44، وتنخفض يوم الأحد إلي 42-43، وتستمر فى الانخفاض الإثنين والثلاثاء إلي 41-42 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الأيام المقبلة وأمطار وشبورة

تقارير أحوال الطقس والبحر في مصر

تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تقرير حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام