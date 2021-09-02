أسامة عباس يشكر صاحب التدوينة المزيفة .. ويكشف عن سبب اختفاءه عن الساحة الفنية

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توجه الفنان أسامة عباس، بالشكر إلى صاحب التدوينة المزيفة التي أثارت الجدل خلال الأيام الثلاثة الماضية، قائلًا: «فكّر الناس بيا رغم أنني اتخذت قرارًا منذ عامين بالتوقف عن تقديم المسلسلات والأفلام الجديدة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية MBC مصر، مساء الأربعاء، أن الأعمال الفنية التي عرضت عليه للمشاركة فيها صعبة جدًا وضعيفه، وأنه لا يعلم أسماء معظم الأبطال الشباب الموجودين على الساحة الآن.

وتابع قررت التوقف منذ عامين عن الاختيار وقررت الاستمتاع بحياتي البشرية وقراءة الكتب التي لم أستمتع بها.

وتصدر الفنان أسامة عباس خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث، بعد انتشار تدوينة باسمه عبر موقع «تويتر»، يطالب فيها المنتجين بإعطائه أدوارا لأنه لا زال قادرا على العمل.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا بشأن هذه الواقعة.

وجاء نص البيان كالتالي: «تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل».

وتابع البيان: «وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإساءة أو التمليح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

كما تؤكد النقابة تضمانها الكامل مع الفنان الكبير، وهو تضامن من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرّف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.